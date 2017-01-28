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Savaşmadan puan alınmıyor

Danimarka basınına konuşan Kjaer, “Türkiye’de çok zor bir lig var. Puan için savaşmak zorundasın. Mücadele etmeyene bu ligde yer yok” dedi

Savaşmadan puan alınmıyor
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, kendi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye liginin zannedilenden çok daha zor olduğunu belirten başarılı stoper, "Bu ligde kazanmak için savaşmak zorundasın. Mücadele etmeyene bu ligde yer yok. Şu anda zirvede değiliz ama lider olmak için çok mücadele ediyoruz. Sonuna kadar bu yarışın içindeyiz" dedi. Kjaer, Slovak stoper Skretel ile iyi bir ikili oluştuduklarını zaman içinde daha iyi anlaşmaya başladıklarını da ifade etti.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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