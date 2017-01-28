Savaşmadan puan alınmıyor

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, kendi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye liginin zannedilenden çok daha zor olduğunu belirten başarılı stoper, "Buligde kazanmak için savaşmak zorundasın. Mücadele etmeyenebu ligde yer yok. Şu anda zirvede değiliz ama liderolmak için çok mücadele ediyoruz. Sonuna kadar buyarışın içindeyiz" dedi. Kjaer, Slovak stoper Skretel ile iyi bir ikili oluştuduklarını zaman içinde daha iyi anlaşmaya başladıklarını da ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.