Riekerink şifreyi verdi: Baskı ve erken gol

Akhisar maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayan Galatasaray kampa girdi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Santrayla birlikte çok agresif ve saldırgan olmalıyız. Erken bir gol bulursak bizim için 90 dakika rahat geçer" dediği öğrenildi.



ŞUT EMRİ

Kanat oyuncularından önce asisti düşünmelerini de isteyen Hollandalı hocanın Yasin, Podolski ve Sneijder'e sürekli şut atmaları konusunda talimat verdiği de ifade ediliyor.