Riekerink şifreyi verdi: Baskı ve erken gol

Akhisarmaçının hazırlıklarınıdün akşamyaptığı idmanlatamamlayan Galatasaraykampagirdi. Teknik direktörJan OldeRiekerink'inoyuncularıylayaptığı toplantıda,"Santraylabirlikte çok agresifve saldırganolmalıyız. Erkenbir gol bulursakbizim için 90 dakikarahat geçer"dediği öğrenildi.
ŞUT EMRİ
Kanat oyuncularından önce asisti düşünmelerini de isteyen Hollandalı hocanın Yasin, Podolskive Sneijder'e sürekli şut atmaları konusunda talimat verdiği de ifade ediliyor.
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