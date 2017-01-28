Maracana Stadı’na elektrik şoku

Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan tesislerden biri olan ünlü Maracana Stadyumu, organizasyondan 6 ay sonra kullanılamaz hale gelmiş durumda… Elektrik servis sağlayıcısı firma, stadyumun 940 bin doları bulan borcu nedeniyle artık elektrik vermeyeceklerini açıkladı. Maracana Stadı bu haberin ardından karanlığa gömüldü.