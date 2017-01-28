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Maracana Stadı’na elektrik şoku

940 bin dolar borcu nedeniyle Maraca Stadı’nın elektriği kesildi

Maracana Stadı’na elektrik şoku
Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan tesislerden biri olan ünlü Maracana Stadyumu, organizasyondan 6 ay sonra kullanılamaz hale gelmiş durumda… Elektrik servis sağlayıcısı firma, stadyumun 940 bin doları bulan borcu nedeniyle artık elektrik vermeyeceklerini açıkladı. Maracana Stadı bu haberin ardından karanlığa gömüldü.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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