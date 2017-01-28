Maç sırasında gözü çıktı

Yeni Zelanda'da oynanan basketbol macı sırasında Breakers takımının oyuncusu Akil Mitchell'in goz bebeği, rakip takımın oyuncusunun parmağının girmesi sonucu yerinden cıktı. Yeni Zelanda medyası, oyuncunun durumunun iyi olduğunu yazdı. Olay Auckland'de, Cairns Taipans-Yeni Zelanda Breakers arasında oynanan AvustralyaUlusal Basketbol Ligi macı sırasında yaşandı. ABD'li oyuncu atağa cıktığı sırada rakip takımın oyuncusunun parmağı yanlışlıkla Mitchell'ın gozune girdi. Mitchell olay sonrası sol gozunu tutarak yere yattı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yeni Zelanda radyosuna olay anını anlatan oyuncu, 'Avucunu yuzune goturduğunde goz bebeğinin goz cukurunun dışında, suratının kenarında olduğunu hissettiğini' soyledi. Basketbolcunun kısa sure icinde tamamen iyileşerek, bir sure koruyucu gozluk takmak şartıyla, yeniden oynamaya başlaması bekleniyor.
Rakibin parmağı gözüne girince Akil Mitchell yere yığıldı. Mitchell'in gözbebeği dışarı fırladı.
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