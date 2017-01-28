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Lyon geri adım atmıyor Ferri de kaçıyor!

Fransız basını, için pazarlık masasında alan Galatasaray’ın Lyon’u tatmin edemediğini, cazip bir teklif yapan Fiorentina’nın mutlu sona yakın olduğunu yazdı...

Lyon geri adım atmıyor Ferri de kaçıyor!
Galatasaray yönetimi transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Jordan Ferri için temaslarını sürdürüyor... Fransız futbolcu ile prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, Lyon'u bir türlü ikna edemiyor. Gelişmeleri yakından takip eden Fransız basını, Galatasaray'ın teklifinin Lyon'u tatmin etmediğini ve görüşmelerin tıkanma noktasına geldiğini belirtiyor.

PAZARTESİ SON KEZ
Gazetelere göre yüksek bir teklif yapan Fiorentina, Ferri'yi bitirmeye yaklaştı. G.Saray'ın pazartesi günü son kez Lyon ile masaya oturacağı da öğrenildi.
Etiketler:
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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