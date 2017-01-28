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Kayseri deplasmanı için start verildi!

Kayseri deplasmanı için start verildi!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Amed maçının ardından 1 gün izin yapmıştı. Sarı-lacivertliler, 1 günlük izin sonrası yarın oynanacak Kayserispor hazırlıklarına başladı.

KAYSERİ YOLCUSU KALMASIN!
Dick Advocaat yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Bugünkü çalışmanın ardından Fener kafilesi Kayseri'ye hareket edecek.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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