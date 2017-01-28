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Forma bu kez Linnes’in

Forma bu kez Linnes’in
Akhisar karşısında kritik bir sınav verecek olan Galatasaray, Karabük deplasmanında kaybeden kadrodan üç değişiklikle sahaya çıkacak... Sarı-Kırmızılılar'da yüksek formuyla dikkat çeken Linnes, Carole'un yerine sol bekte oynayacak. Cezalı Hakan'ın yerine Semih, De Jong'un yerine ise Josue forma giyecek.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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