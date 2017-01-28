Forma bu kez Linnes’in

Akhisar karşısında kritik bir sınav verecek olan Galatasaray, Karabük deplasmanında kaybeden kadrodan üç değişiklikle sahaya çıkacak... Sarı-Kırmızılılar'da yüksek formuyla dikkat çeken Linnes, Carole'un yerine sol bekte oynayacak. Cezalı Hakan'ın yerine Semih, De Jong'un yerine ise Josue forma giyecek.