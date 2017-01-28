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Fener Ekici’yi bekliyor!

Trabzonspor 2 milyon Euro’ya Mehmet’i satmayınca Fener yönetimi milli yıldızı sezon sonunda bedava alacak

Fener Ekici’yi bekliyor!
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın katıldığı bir televizyon programında "Ben Beşiktaş'la anlaştım. Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye satmayacağım" açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonunu bekleme kararı aldı.

BEDAVA GELECEK
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'yi bonservis bedeli ödemeden almaya karar veren Sarı-Laciverti yönetim, yıldız futbolcuya da daha önceden "Eğer ara transferde olmazsa seni sezon sonunda transfer ederiz" mesajını göndermişti.

EKİCİ FENER'İ İSTİYOR
Fenerbahçe, Mehmet Ekici için Trabzonspor'a Aatıf'ı teklif etmiş ancak Faslı oyuncu takası kabul etmeyince 2 milyon Euro teklifinde bulunmuştu. Ancak Bordo-Mavili yönetim bu 2 milyon Euro'luk teklifi Beşiktaş'ın tekfili daha cazip olduğu için geri çevirmişti. Mehmet Ekici de Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkça söylemişti.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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