Fener Ekici’yi bekliyor!

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın katıldığı bir televizyon programında "Ben Beşiktaş'la anlaştım.Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'yesatmayacağım" açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim, sezon sonunu bekleme kararı aldı.
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'yi bonservis bedeli ödemeden almaya karar veren Sarı-Laciverti yönetim, yıldız futbolcuya da daha önceden "Eğer ara transferde olmazsaseni sezon sonunda transferederiz" mesajını göndermişti.
EKİCİ FENER'İ İSTİYOR Fenerbahçe, MehmetEkici için Trabzonspor'aAatıf'ı teklif etmiş ancakFaslı oyuncu takası kabuletmeyince 2 milyon Euroteklifinde bulunmuştu.Ancak Bordo-Mavili yönetimbu 2 milyon Euro'lukteklifi Beşiktaş'ın tekfilidaha cazip olduğu için geriçevirmişti. Mehmet Ekici deFenerbahçe'de oynamak istediğiniaçıkça söylemişti.
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