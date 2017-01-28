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Eskişehir’in hedefi 3 puan

Eskişehirspor’un hocası Alpay Özalan “Şanlıurfa’yı yenip lider kalacağız” dedi

Eskişehir’in hedefi 3 puan
Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan, "Şanlıurfaspor karşısında kazanmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımız bu bilinçte. Sezon sonuna kadar liderliği bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. İnşallah Allah bize sezon sonunda hayırlısını verir" dedi.

TEKLİF ALMIŞ...
3 Süper Lig ekibinden teklif aldığını söyleyen Özalan, "Ama benim Eskişehir'den başka bir düşüncem yok" diye konuştu.
  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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