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Ersan Konya maçında oynamaya hazır

Ersan Konya maçında oynamaya hazır
Takımla calışmalara başlayan Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş forması giymek icin gun saymaya başladı. Hazır olduğunu belirten Ersan'ın Konyaspor macının kadrosuna alınıp alınmayacağı henuz netlik kazanmadı. Son kararı Teknik Direktor Şenol Güneş verecek.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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