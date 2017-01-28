Bizi Şubatta görün

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan guardı Kostas Sloukas, ilk hedeflerinin Euroleague'i ilk 4 içinde bitirip play-off'lar için saha avantajını ele geçirmek olduğunu söyledi.



TARİH YAZACAĞIZ

Çok mücadele ettiklerini ve çok çalıştıklarını söyleyen Yunan guard, "Asıl yükselişimiz şubat ayında olacak. Ekpe sakatttı ama iyileşti. Umarım bundan sonra sakatlık yaşamayız. Evimizde oynayacağımız final- four'u kazanıp tarih yazmak istiyoruz" diye konuştu.