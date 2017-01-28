Bizi Şubatta görün

Fenerbahçe Erkek BasketbolTakımı'nın Yunan guardıKostas Sloukas, ilk hedeflerininEuroleague'i ilk 4 içinde bitiripplay-off'lar için saha avantajını ele geçirmekolduğunu söyledi.
TARİH YAZACAĞIZ
Çok mücadele ettiklerini ve çok çalıştıklarını söyleyen Yunan guard, "Asılyükselişimiz şubat ayında olacak.Ekpe sakatttı ama iyileşti. Umarımbundan sonra sakatlık yaşamayız.Evimizde oynayacağımız final-four'u kazanıp tarih yazmakistiyoruz" diye konuştu.
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