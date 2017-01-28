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Fener’in guardı Sloukas, “Asıl yükselişimiz şubat ayında olacak. Şampiyonluk için kenetlendik” dedi

Bizi Şubatta görün
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Yunan guardı Kostas Sloukas, ilk hedeflerinin Euroleague'i ilk 4 içinde bitirip play-off'lar için saha avantajını ele geçirmek olduğunu söyledi.

TARİH YAZACAĞIZ
Çok mücadele ettiklerini ve çok çalıştıklarını söyleyen Yunan guard, "Asıl yükselişimiz şubat ayında olacak. Ekpe sakatttı ama iyileşti. Umarım bundan sonra sakatlık yaşamayız. Evimizde oynayacağımız final- four'u kazanıp tarih yazmak istiyoruz" diye konuştu.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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