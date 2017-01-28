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Atiba, Konya maçında yok Fener’e karşı belki!

Kayseri maçında sakatlanan Atiba’nın tedavisi başladı. Ömer’de ise yırtık tespit edildi...

Atiba, Konya maçında yok Fener’e karşı belki!
Beşiktaş'ta sakatlanan ve Ömer Şişmanoğlu, Super Lig'deki Atiker Konyaspor macında forma giyemeyecek. Yapılan acıklamada "Omer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk on adelede yırtık Atiba'da ise sol diz ic kapsulunde gerilme tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı. Atiba'nın Fenerbahce macında oynaması da şupheli.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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