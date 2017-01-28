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Aslan 3 puana mecbur

Zirvenin 5 puan gerisine düşen Cimbom, mutlak galibiyet arıyor

Aslan 3 puana mecbur
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın perdesi bugün açılacak... Karabük yenilgisiyle lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Galatasaray, TT Arena'da Akhisar'ı konuk edecek. 19.00'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Bugün ayrıca 16.00'da Rize-Karabük ve 19.00'da Antalya-Alanya karşılaşmaları da oynanacak.
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  • 28 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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