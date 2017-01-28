Asla Benfica’ya dönmem

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki yıldızı Anderson Talisca, Brezilya basınına carpıcı acıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı yıldız futbolcu, Portekiz ekibinden ayrılık surecini anlattı ve kulube geri donmek istemediğini soyledi. Benfica'da forma giymek istemediğini vurgulayan Talisca, "Sozleşmem sebebiyle Portekiz'e geri donebilirim fakat donsem bile Benfica'dan ayrılacağım. Ama ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Kulubun kendisine yaklaşımının yanlış olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Daha cok para kazanmak icin ayrılmak istediğimi soylediler ama bu yalan. Boyle bir şey hic olmadı. Kulupten ayrılma kararı aldığımda ne kadar kazanacağımı bilmiyordum" şeklinde konuştu.



BENFICA BAŞKANI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Beşiktaş'a gelmeden once Benfica'nın 2 aylık maaş odemesini yapmadığını soyleyen Talisca, Benfica'nın maaştan sorumlu olmadıklarını belirtmesi uzerine, "Başkan beni hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş ile yaptıkları sozleşmeyi gosterdiler ki, boylece maaş odemesinden Beşiktaş'ın sorumlu olduğunu kanıtlamak istediler. Beşiktaş sorumlu, doğru ancak Beşiktaş'a imza atmadan önce 2 ay daha Benfica'da olduğumu unuttular" diye konuştu.



ADRİANO BEŞİKTAŞ'TA KALACAK

Beşiktaş, bircok kulubun transfer listesine girdiği iddia edilen Brezilyalı oyuncusu Adriano icin kararını verdi. Yoneticiler, "Bizim sezon sonuna kadar Adriano ile ilgili kiralık ya da satılık hicbir duşuncemiz yok. Adriano bizimle kalacak" dediler.



