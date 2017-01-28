10'un adı Rodrigouinho

Fenerbahçe 10 numaralı bölgeye transfer yapmak için adeta seferber olmuş durumda. Fenerbahçe bu bölge için gözünü Brezilya'ya dikti. 10 numara transferi için gündeme gelen son aday Rodriguinho konusunda girişimler devam ediyor. Globo Esporte, Corinthians'ın perşembe akşamı Türkiye'den gelen Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdiğini yazarken, sarı-lacivertli ekibin ilk teklifinin yetersiz bulunarak kabul edilmediği vurgulandı. 28 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya transfer olma konusunda istekli davrandığı ve görüşmelerin devam ettiği dile getirildi. Fenerbahçe'nin yeni bir teklif sunacağı da haberde ifade edildi.



BONSERVİSİ 3 AYRI KULÜBÜN ELİNDE

Rodriguinho'nun bonservisinin 3 farklı kulüpte olması transferi biraz zorlaştırıyor. Corinthians, sambacının sadece %50 haklarına sahip. Bonservisin diğer %40'ı Capivariano'ya, %10'u ise America- MG'ye ait. Rodriguinho daha önce Bragantino, Capivariano, America-MG, Coimbra-MG, Corinthians, Gremio ve Sharjah takımlarında forma giydi. 166 maçta 30 gol, 10 asisti var.