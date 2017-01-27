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Williams’lar ve Federer finalde

Avustralya Açık’ta kadınlar finali ve erkeklerde ilk finalist dün belli oldu

Williams’lar ve Federer finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 2-0 mağlup ederek finalde ablası Venus Williams'ın rakibi oldu. Daha önce 8 kez grandslam finalinde karşılaşan kardeşlerin mücadelesinde, Serena Williams'ın 6-2 üstünlüğü bulunuyor. Erkeklerde ise Stan Wawrinka'yı 3-2 yenen Roger Federer adını finale yazdırdı.
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