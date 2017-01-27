Williams’lar ve Federer finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'yi 2-0 mağlup ederek finalde ablası Venus Williams'ın rakibi oldu. Daha önce 8 kez grandslam finalinde karşılaşan kardeşlerin mücadelesinde, Serena Williams'ın 6-2 üstünlüğü bulunuyor. Erkeklerde ise Stan Wawrinka'yı 3-2 yenen Roger Federer adını finale yazdırdı.