Ve Chedjou idmana çıktı

Ligde Akhisar Belediye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yönetim tarafından affedilen Chedjou dün takımla birlikte idmana katıldı. Fakat Kamerunlu yıldız maç eksiği olduğu için Akhisar önünde forma giymeyecek. Dün ayrıca uzun süren sakatlığı geçen Tolga Ciğerci de takımla çalıştı. Kulüp doktoru Yener İnce, Tolgave Sinan'ın kondisyon eksikleri olduğunu, son kararı teknik heyetin vereceğini açıkladı.
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