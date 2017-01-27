‘VAR’ pilot liglerde test edilmeli

Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi ve Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Lale Orta, son günlerde çokça tartışılan videolu hakem sistemini (VAR) değerlendirdi. Sistemin ülkemizde hem olumlu hem olumsuz yansımaları olabileceğini söyleyen Orta, "FIFA teknolojinin futbolun içine girmesine uzun bir süre direndi. Ancak hakem hatalarının çoğalması sonucunda bu karar alındı. Bu sistemin futbolun içinde ne kadar yer alması gerektiği ile ilgili karar, pilot olarak seçilen liglerde uygulandıktan ve ayrıntılı olarak tartışıldıktan sonra netleştirilmelidir" dedi.