UEFA şu anda kulüplerimizden çok memnun

DAHA DÜZENLİYİZ
"Finansal fair play kuralları hayata geçtiği için daha bir çeki düzenli gidiyor bazı şeyler. İlhan Başkan sporcu alıp daha sonra satma konusunda güzel örnekler yaşattı. Şu anda Gençlerbirliği'nin borcu yok. Tam aksine kasasında ciddi likiditesi var. Ama tüm kulüpler böyle değil. İlla biz yurtdışından birilerinin bir şey yapmasını mı bekleyeceğiz!"
FEDERASYONLARIN DENETİMİNİ ARTIRACAĞIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bizim para kaynağı bakımından bir sıkıntı yok, bunun verimli kullanılmasında sorunumuz var. Denetimler çok daha fazla artacak. Ama sizin paralimpik oyunlarına gitmeden önce yaptığınız açıklamanın kafanızda olanın tümü gerçekleşti mi diye sorarsanız hayır derim. Ama yüzde 80'i gerçekleşti. Bu da fena bir değişiklik değil. Bazı eleştiriler geliyor şurada falanca kişi yönetimde olmuş. Ben baktığım zaman bazı eksiklikler olabilir ama önemli olan sizin o eksiklikleri yönetebilmeniz. Düzeltmezseniz elimizdeki yetkiyi sonuna kadar kullanırız" dedi.
ÇOK RAHAT YAPARIZ
Türkiye altyapısı, potansiyeli, konumu, tarihi itibariyle çok rahatlıkla olimpiyatları yapabilir. Daha önce yaşadığımız olumsuzlukların yaşanmaması için adımların atılması sonrasında karar verilir.
YASADAN GELEN YETKİ AYNEN KULLANILMALI
Bakan Kılıç, "En çok konuşmamız gereken konulardan birisi 6222'nin uygulaması. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve biz bu yasayı uygulamaktan sorumlu üç bakanlık bir araya geldi ve bir sorun mu var hepsini masaya yatırdık"
GEREĞİNİ SÖYLEDİM
"Burada kimi yerde kolluk yakalıyor, adalete teslim ediyor maalesef bazı yerlerde dediğiniz gibi savcıların daha dirayetli durması gerektiğini söyledim"
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Mirkoviç 11 oyuncusu değil bu transfer kesinlikle incelenmeli değerinin 10 misli döviz Ülkemize yetimlere 100 dolarını bozduranların moralini bozmaktadır.lütfen mal varlığı menejermi kimler girer ne için yapar çeşitli sözleşme üretimi çok olsun kadro şişsin bunlar niçin
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