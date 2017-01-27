Transferi Lens yapacak

Fenerbahçe yönetiminin tüm mesaisini 10 numara transferine harcadığı şu günlerde Jerimain Lens'in de durumunun ele alındığı ortaya çıktı.
ÖNCE LENS SONRA YÖNETİM
Sezon sonunda Fenerbahçe'de kalmak isteyen Lens'e, yönetimin "Sezon bitinceSunderland yönetimi ile otur konuş.Fenerbahçe'de oynamak istediğini onlaranet bir şekilde söyle. Sonrasındabiz devreye gireceğiz" dediği ifade edildi.
HEDEF 4-5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Lens'in bonservisini 4-5 milyon Euro gibi bir rakama çekmeye çalışacak. Bu rakama inilirse kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
TARAFTAR EN ÇOKONU İSTİYOR! Fenerbahçe taraftarı, sanal alemdeki forumlarda yıldız bir ismin transferinden önce Lens'in bonservisinin Sunderland'dan satın alınmasını istedi.
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