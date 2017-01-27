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i yapacak

Jeremain , sezon sonunda kulübü Sunderland ile masaya oturup, “Ben Fenerbahçe’yi istiyorum” diyecek. Sonrasında da yönetim harekete geçecek

Transferi Lens yapacak
Fenerbahçe yönetiminin tüm mesaisini 10 numara ine harcadığı şu günlerde Jerimain Lens'in de durumunun ele alındığı ortaya çıktı.

ÖNCE LENS SONRA YÖNETİM
Sezon sonunda Fenerbahçe'de kalmak isteyen 'e, yönetimin "Sezon bitince Sunderland yönetimi ile otur konuş. Fenerbahçe'de oynamak istediğini onlara net bir şekilde söyle. Sonrasında biz devreye gireceğiz" dediği ifade edildi.

HEDEF 4-5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Lens'in bonservisini 4-5 milyon Euro gibi bir rakama çekmeye çalışacak. Bu rakama inilirse kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

TARAFTAR EN ÇOK ONU İSTİYOR!
Fenerbahçe taraftarı, sanal alemdeki forumlarda yıldız bir ismin transferinden önce Lens'in bonservisinin Sunderland'dan satın alınmasını istedi.
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