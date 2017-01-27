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defteri kapanmadı

Trabzon Yönetimi Beşiktaş’a yeni bir teklife hazırlanıyor

Tolgay Arslan defteri kapanmadı
Trabzonspor Tolgay Arslan ısrarından vazgeçmiyor. Bordo- Mavili yönetim Tolgay bonservisiyle olmasa bile kiralık olarak takıma katmayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'ne yeni bir teklif daha sunacak olan Trabzonspor bu işi bitirmeyi hedefliyor.
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