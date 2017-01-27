Tolgay Arslan defteri kapanmadı

Trabzonspor Tolgay Arslan ısrarından vazgeçmiyor. Bordo- Mavili yönetim Tolgay'ı bonservisiyle olmasa bile kiralık olarak takıma katmayı planlıyor. Beşiktaş Yönetimi'ne yeni bir teklif daha sunacak olan Trabzonspor bu işi bitirmeyi hedefliyor.