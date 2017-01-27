Son 16 nefes kesecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup maçları sonunda gruplarında ilk 2'ye giren takımlar son 16 turunda mücadele verecek. Bu turda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşırken, Başakşehir de Galatasaray ile oynayacak. Bu tur tek maç üzerinden yapılacak. Maçlar grup birincilerinin sahasında tek maç üzerinden yapılacak.
8 TAKIM ELENECEK
Son 16 maçları 4 ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu maçları kazanan 8 takım çeyrek finale çıkacak. Çeyrek ve yarı final maçları ise çift maç üzerinden yapılacak. Final maçı ise tek maç olarak tarafsız sahada olacak.
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