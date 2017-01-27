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oynamak istiyor

Mehmet Topal oynamak istiyor
Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın ağrıları büyük oranda geçmiş durumda. Kayserispor maçında forma giymek istediğini hocasına söyleyen tecrübeli futbolcu için son kararı kulüp doktorları verecek. Ancak Topal'ın idman eksiğinin bulunması Advocaat'ı düşündürüyor.
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