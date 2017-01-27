Mehmet Ekici için Beşiktaş’la anlaştık

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalara imza attı. Özellikle kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici ile ilgili olanlar çok tartışılacak. İşte o açıklamalar: "Mehmet Ekici duygusal bir gencimiz, oyuncumuz. Ben ona çok sahip çıktım, bir baba gibi davrandım ona...Mehmet, ne istiyorsun dedim. Başkanım ayrılmak istiyorum dedi. Kalması adına motive etmeye çalıştım. Nereye dedim. İstanbul ya da Avrupa, öncelik İstanbul dedi. Bu transferi bana bırakacaksınız dedim. Mehmet'e sordum, dedim sen Bayern'den geldin, ne affedilmez dedim. Başkanım yalan affedilmez dedi.



F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ AYRIMI YAPMADI

Mehmet'e nereyi istiyorsun dedim. F.Bahçe, Beşiktaş dedi. Öncelik F.Bahçe dedi, Beşiktaş olmaz demedi. Fenerbahçe ile aramızda sorun olabilir ama, düşman değiliz. Bu oyuncuyu da hapsedecek değiliz. Ekici için Fernandao ve Aatif'ı istemiştik. Fernandao oynayınca, olmuyor dediler, Aatif da olmadı. Ekici'yi Fenerbahçe'nin teknik direktörü arıyor. Bunu hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi.



BEŞİKTAŞ İSTEDİ AMA İZİN VERMEDİM

Hocayla görüştük, Fenerbahçe ile anlaştık dediler. Ben hoca ile görüşmenize izin verdim, transfere izin vermedim dedim. Etik davranmayan oyuncum, babası ve menajeridir. Bana Beşiktaş tarafından çok istek geldi Mehmet ile görüşelim diye. Hayır dedim, çocuk Fenerbahçe'yi istiyor. Mehmet'e, 'Sadece Fenerbahçe'ye giderim' deseydi, tamam derdim. Sonra hayır, anlaştım. Anlaşamazsın.



F.BAHÇE İLE YENİ BİR SORUN OLMASIN

Annesi bana dedi ki, 'Ne olur Mehmet'imi üzme, yanlış anlaşıldık' dedi. Sonra 'Ne dediyse aslanlar gibi arkasındayız' dedi. Ben dedim ki, bana verdiğiniz sözden döndünüz. Kimseye vermiyorum, sene sonuna kadar oynatacağım, kime ne? "Mehmet konusunda ben Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzon arasında yeni polemik konusu olmasın. Trabzonspor açısından konu kapanmıştır.



CUMARTESİ SPONSORU AÇIKLAYACAĞIZ

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yeni stadın isim sponsoruyla 5 yıllık anlaşma imzalayacaklarını söyleyerek, "Sponsoru cumartesi günü açıklayacağız" dedi. Başkan Usta, transfer dönemi bitmeden 2 oyuncu daha alacaklarını sözlerine ekledi.