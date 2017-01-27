Kayseri için start bugün

Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif'i 3-0 yenerek son 16'ya kalan Fenerbahçe dün izin yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına bugün yapacakları idmanla başlayacak. Yarın ise Kayseri'ye hareket var.