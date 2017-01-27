Kadroma çok güveniyorum

Basın mensuplarının karşısına çıkan Jan OldeRiekerink transferdeki gelişmeleri ve şampiyonlukyarışını değerlendirdi... Hollandalı hoca, "Şu an elimdekikadroya çok güveniyorum. Podolski kalır vebaşka transfer olmazsa da hepsine inancım tam. Ligdekidurumumuza bakarsak, evimizdeki derbileri kesinliklekazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki farkaçılır. Kış transfer döneminde, kaliteli bir transfer yapmakzor. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ınparasını çöpe atamayız. En iyisi için çalışıyoruz" dedi.
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