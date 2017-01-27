Kadroma çok güveniyorum

Basın mensuplarının karşısına çıkan Jan Olde Riekerink transferdeki gelişmeleri ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi... Hollandalı hoca, "Şu an elimdeki kadroya çok güveniyorum. Podolski kalır ve başka transfer olmazsa da hepsine inancım tam. Ligdeki durumumuza bakarsak, evimizdeki derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki fark açılır. Kış transfer döneminde, kaliteli bir transfer yapmak zor. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız. En iyisi için çalışıyoruz" dedi.