Japonlardan yönetimi sinirlendiren teklif

Japon kulübü Vissel Kobe'nin kancayı attığı Lukas Podolski'nin Galatasaray'da kalma ihtimali her geçen gün yükseliyor... Vissel Kobe'nin 3 milyon Euro'luk teklifini çok az bulan ve "7 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" mesajını gönderen Sarı-Kırmızılı yönetime dün şok bir teklif geldi. Japon kulübünün sadece 500 bin Euro'luk bir artırıma giderek 3.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yapması yöneticileri kızdırdı. Galatasaray'ın pazartesi gününden itibaren Vissel Kobe ile ilgili görüşmelere son vermesi bekleniyor.