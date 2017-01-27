Herkes savunma yapsın

Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat,Kayserispor deplasmanıöncesinde futbolcularına psikolojikyükleme yapmaya devam ediyor.Hollandalı teknik adam, kalan hagtalardaçok dikkatli olmak zorundaoldukları puan kaybının çok pahalıyamal olabileceğini söyledi.Özellikle forvet ve orta saha oyunculürınıuyaran Advocaat, "Topukaybettiğiniz zaman beklemeyinya pres yapın ya da topun arkasınageçmeye çalıyarak rakibibekleyin. Savunmamız gerekenbir kalemiz var. Bunu unutmayın.1. ve 2. bölgelerde riskli pasyapmayın. Başakşehir maçındaçok iyi mücadele ettik. Bununtekrarını istiyorum. Başakşehir'ekarşı olan konsantrasyonuKayseri'de de istiyorum" dedi.
RAKİBİN İNANCINI VE DİRENCİNİ ARTTIRMAYIN Kayseri'nin şiddetle puana ihtiyacı olduğunun altını çizen Advocaat, şöyle devam etti: "Dirençliolacaklar. Her takımınyaptığı gibi bize karşı erkengol bulmaya çalışacaklar. Bunaizin vermeyelim. Geriye düşüncerakip takımın inancı vedirenci artıyor. Buna izin vermeyin.Takım halinde savunmayapıp, sabırla hücum edin.Gol kendilğinden gelecektir."
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