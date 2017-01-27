Herkes savunma yapsın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor deplasmanı öncesinde futbolcularına psikolojik yükleme yapmaya devam ediyor. Hollandalı teknik adam, kalan hagtalarda çok dikkatli olmak zorunda oldukları puan kaybının çok pahalıya mal olabileceğini söyledi. Özellikle forvet ve orta saha oyunculürını uyaran Advocaat, "Topu kaybettiğiniz zaman beklemeyin ya pres yapın ya da topun arkasına geçmeye çalıyarak rakibi bekleyin. Savunmamız gereken bir kalemiz var. Bunu unutmayın. 1. ve 2. bölgelerde riskli pas yapmayın. Başakşehir maçında çok iyi mücadele ettik. Bunun tekrarını istiyorum. Başakşehir'e karşı olan konsantrasyonu Kayseri'de de istiyorum" dedi.



RAKİBİN İNANCINI VE DİRENCİNİ ARTTIRMAYIN

Kayseri'nin şiddetle puana ihtiyacı olduğunun altını çizen Advocaat, şöyle devam etti: "Dirençli olacaklar. Her takımın yaptığı gibi bize karşı erken gol bulmaya çalışacaklar. Buna izin vermeyelim. Geriye düşünce rakip takımın inancı ve direnci artıyor. Buna izin vermeyin. Takım halinde savunma yapıp, sabırla hücum edin. Gol kendilğinden gelecektir."