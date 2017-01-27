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Henüz daha yolun başındayım

, “Henüz daha yolun başındayım”dedi

Henüz daha yolun başındayım
Trabzonspor'un genç futbolcusu kendisi hakkında yapılan övgülere teşekkür etti. Bordo-Mavili oyuncu, "Bu övgüler beni asla şımarmaz. Henüz daha yolun başındayım. Kendimi kabul ettirmek için çok çalışıyorum" ifadesini kullandı.
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