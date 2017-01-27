Hani 2023’e kadardı?

Yönetici Levent Nazifoğlu önceki gün yaptığı bir açıklamada eski başkan Ünal Aysal'a tepki göstermiş ve "Dursun Özbek'e yapılan eleştiriler haksız. Tüm gelirlerimiz 2023 yılına kadar temlikli" ifadesini kullanmıştı... Fakat kulübün önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, twitter hesabından "Sayın Dursun Özbek'in devraldığı temlikler. Gerçeğin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 2023'kadar temlik???" ifadesini kullandı. Özdoğan paylaştığı belgede, en uzun süreli temlikin 2021 yılına kadar olduğunu, 2023'e kadar süren hiçbir temliğin olmadığını ortaya koydu. Taraftarlar, Özdoğan'ın bu mesajını hesaplarından paylaştı.