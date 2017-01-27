Hani 2023’e kadardı?

Yönetici Levent Nazifoğluönceki gün yaptığı bir açıklamadaeski başkan Ünal Aysal'a tepki göstermişve "Dursun Özbek'e yapılaneleştiriler haksız. Tüm gelirlerimiz2023 yılına kadar temlikli"ifadesini kullanmıştı... Fakat kulübün önemliisimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan,twitter hesabından "Sayın Dursun Özbek'indevraldığı temlikler. Gerçeğiner geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.2023'kadar temlik???" ifadesini kullandı.Özdoğan paylaştığı belgede, en uzunsüreli temlikin 2021 yılına kadar olduğunu,2023'e kadar süren hiçbir temliğin olmadığınıortaya koydu. Taraftarlar, Özdoğan'ınbu mesajını hesaplarından paylaştı.
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