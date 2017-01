Ferri’ye 4 milyon Euro

Galatasaray'da Jordan Ferri sesleri yükseliyor. Stoper ve forvet takviyesinden vazgeçen Sarı-Kırmızılılar, Lyon'un Fransız orta alan oyuncusunun transferinde girişimlere hız verdi... Yönetim, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in ısrarla istediği Ferri için Lyon'la temasa geçen Galatasaray yönetimi 4 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar, Lyon'dan ayrılmayı düşünen Ferri ve menajeriyle her konuda anlaşmayı başardı. Fakat Fransız kulübünün 4 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu, Fiorentina'nın da devreye girmesi nedeniyle bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Lyon ile birkez daha masaya oturacağı ve teklifinde artırıma gideceği ifade ediliyor.



SCOUT EKİBİ İKİ BREZİLYALI YILDIZI ÖNERDİ

Jordan Ferri'nin transferi için çok ısrarcı olan Sarı-Kırmızılılar hafta başına kadar Lyon'u ikna etmeye çalışacak. Eğer Fransız kulübü isrenen rakama düşmezse bu kez alternatif isimlerle temasa geçilecek. Scout ekibinin Brezilya Ligi'nde oynayan iki genç yıldızın ismini yönetime verdiği ve bu konuda Riekerink'in kararının beklendiği öğrenildi. Galatasaray yönetimi istediği takviyeyi yapmak için tüm şartlarını seferber edecek.



HOCASINDAN TRANSFERE İZİN

Cimbom'un transfer gündemindeki Jordan Ferri için Lyon'dan önemli açıklamalar geldi. Teknik direktör Bruno Genesio, "Son zamanlarda fazla süre alamadı. Eğer tüm tarafları tatmin edici bir teklif olursa ayrılmasına izin vereceğiz" dedi.