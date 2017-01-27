Fener'in Jan’ı böyle istedi

THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti. Maça iyi başlayan Cimbom, Uruguaylı yıldızı Fitipaldo'nun skorer oyunuyla 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Pleiss'ın kaydettiği basketle skoru 14-7'ye taşıdı. Aslan çeyreği, 27-19 önde tamamladı. Cimbom, ikinci periyoda Schilb'in basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkararak başladı: 19-29. Çeyrek boyunca etkili hücum eden, özellikle Diebler, Tyus ve Schilb'le skor bulan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-41 önde gitmeyi başardı. İlk yarıda Galatasaray Odeabank'ın özellikle dış atışlarda bulduğu isabet dikkat çekiciydi.



KADER ANI: SON ÇEYREKTEKİ 7-0'LIK SERİ

İkinci yarıda savunmada sertliği artıran Fenerbahçe, rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Boyalı alanda Vesely, üç sayı çizgisinin gerisinden de Dixon ile skor üretti. Ancak final çeyreğine 66-64 geride girdi. Cimbom, 32. dakikada 7 sayı öne geçti (66-73). 7-0'lık seri yakalayan Fener eşitliği yakaladı (73- 73). 38. dakikada Sloukas ile öne geçen Fenerbahçe (77-76) maçın sonunu da iyi oynayıp kazandı.