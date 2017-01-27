THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti. Maça iyi başlayan Cimbom, Uruguaylı yıldızı Fitipaldo'nun skorer oyunuyla 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Pleiss'ın kaydettiği basketle skoru 14-7'ye taşıdı. Aslan çeyreği, 27-19 önde tamamladı. Cimbom, ikinci periyoda Schilb'in basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkararak başladı: 19-29. Çeyrek boyunca etkili hücum eden, özellikle Diebler, Tyus ve Schilb'le skor bulan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-41 önde gitmeyi başardı. İlk yarıda Galatasaray Odeabank'ın özellikle dış atışlarda bulduğu isabet dikkat çekiciydi.
KADER ANI: SON ÇEYREKTEKİ 7-0'LIK SERİ
İkinci yarıda savunmada sertliği artıran Fenerbahçe, rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Boyalı alanda Vesely, üç sayı çizgisinin gerisinden de Dixon ile skor üretti. Ancak final çeyreğine 66-64 geride girdi. Cimbom, 32. dakikada 7 sayı öne geçti (66-73). 7-0'lık seri yakalayan Fener eşitliği yakaladı (73- 73). 38. dakikada Sloukas ile öne geçen Fenerbahçe (77-76) maçın sonunu da iyi oynayıp kazandı.
Fener'in Jan’ı böyle istedi
Cimbom, devreyi 13 sayı önde tamamladı. İkinci yarı savunmayı sertleştiren Fener taraftarıyla şahlandı... Sarı Kanarya, Avrupa Ligi'nde 20. maçında 13. galibiyetini elde etti. G.Saray'ı evinde üst üste 14. kez yendi
THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti. Maça iyi başlayan Cimbom, Uruguaylı yıldızı Fitipaldo'nun skorer oyunuyla 2. dakikayı 7-3 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 5. dakikada Pleiss'ın kaydettiği basketle skoru 14-7'ye taşıdı. Aslan çeyreği, 27-19 önde tamamladı. Cimbom, ikinci periyoda Schilb'in basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkararak başladı: 19-29. Çeyrek boyunca etkili hücum eden, özellikle Diebler, Tyus ve Schilb'le skor bulan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 54-41 önde gitmeyi başardı. İlk yarıda Galatasaray Odeabank'ın özellikle dış atışlarda bulduğu isabet dikkat çekiciydi.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Gazete
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