Fener’de kritik saatler

Şampiyonluk yarışında daha fazla söz sahibi olmak için mutlaka 10 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Pazar gününe kadar bombayı patlatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, geri sayıma geçmiş durumda. Her konuda anlaşma sağlanan Mehmet Ekici konusunda Trabzonspor'u ikna edemeyen Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna doğru Bordo- Mavililer'in tavrında yumuşama olacağını tahmin ediyor. Mehmet Ekici olsa da olmasa da yabancı bir 10 numara almayı planlayan Sarı- Lacivertliler gözünü Brezilyalı yıldızlara dikmiş durumda... İtalyan devi Juventus'un formasını giyen Hernanes'le şu ana kadar anlaşamayan yönetim, yüksek maliyet nedeniyle diğer alternatiflere yöneldi.



ANDERSON'UN MALİYETİ ÇOK UYGUN

Fenerbahçe şu anda listenin en tepesine, Internacional'de oynayan Anderson'u koymuş durumda. Bir dönem Manchester United formasını da giyen Sambacı, son yıllarda büyük bir düşüş yaşasa da yetenekleriyle Sarı-Lacivertli takıma katkı sağlayacak bir isim. Ayrıca Anderson'un düşük maliyeti de bu transferi çok cazip bir hale getiriyor. Fenerbahçe yönetimi ayrıca Palmeiras'ta forma giyen Moises Lima için temaslarını da tüm hızıyla sürdürüyor.







ALEX'İN ARDINDAN KANAYAN YARA

Fenerbahçe efsane yıldızı Alex de Souza'nın gidişinin ardından 10 numara sorununu çözemedi. Büyük umutlarla alınan Diego Ribas hayal kırıklığı yaratırken, Sarı-Lacivertliler artık bu probleme bir son vermek istiyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle ara transfer döneminde 10 numara transferini gerçekleştirmek için 4 koldan çalışmalarının sürdürüyor.



ANDERSON ÇOK SICAK!

Brezilya 2. Ligi'nde Internacional formasını giyen Anderson, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşıyor. Kulüpler arasında pazarlık sürüyor.