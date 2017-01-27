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F.Bahçe’den MHK’ya isyanı

G.Saray’ın hedefindeki ’a bu hafta maç verilmedi. F.Bahçe, “Biz tepki gösterince neden dinlendirilmedi” dedi

F.Bahçe’den MHK’ya Cüneyt Çakır isyanı
MHK, Süper Lig'de 19. haftanın hakemlerini açıkladı... Geçen hafta oynanan Karabük-G.Saray maçındaki kararları sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin hedef tahtasına oturttuğu Cüneyt Çakır dinlendirildi. Bu karar F.Bahçe cephesinde çok büyük bir tepkiyle karşılandı.

İSYAN BAYRAĞINI AÇTI
Çakır, 14. haftada oynanan Antalya- F.Bahçe maçında Sarı-Lacivertliler'in büyük tepkisini çeken kararlara imza atmıştı. Moussa Sow'un golünü iptal eden Çakır, iddialara göre F.Bahçe'nin en az iki penaltısını vermemişti. Maç sonrası Sarı-Lacivertli yönetimin büyük tepkisine rağmen MHK, bir sonraki hafta ÇakırAdana- Kayseri maçında görevlendirmişti. F.Bahçe yönetimi, "G.Saray konuşunca Çakır dinlendiriliyor. Bizim canımız yanınca neden aynı duyarlılık gösterilmiyor" diyerek MHK'ya isyan bayrağı açtı.
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