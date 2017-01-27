F.Bahçe’den MHK’ya Cüneyt Çakır isyanı

MHK, Süper Lig'de 19. haftanın hakemlerini açıkladı... Geçen hafta oynanan Karabük-G.Saray maçındaki kararları sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin hedef tahtasına oturttuğu Cüneyt Çakır dinlendirildi. Bu karar F.Bahçe cephesinde çok büyük bir tepkiyle karşılandı.
İSYAN BAYRAĞINI AÇTI Çakır, 14. haftada oynanan Antalya-F.Bahçe maçında Sarı-Lacivertliler'inbüyük tepkisini çeken kararlaraimza atmıştı. Moussa Sow'un golünüiptal eden Çakır, iddialara göreF.Bahçe'nin en az iki penaltısını vermemişti.Maç sonrası Sarı-Lacivertliyönetimin büyük tepkisine rağmenMHK, bir sonraki hafta Çakır'ı Adana-Kayseri maçında görevlendirmişti.F.Bahçe yönetimi, "G.Saraykonuşunca Çakır dinlendiriliyor.Bizim canımız yanınca nedenaynı duyarlılık gösterilmiyor" diyerekMHK'ya isyan bayrağı açtı.
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