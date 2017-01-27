F.Bahçe’den MHK’ya Cüneyt Çakır isyanı

MHK, Süper Lig'de 19. haftanın hakemlerini açıkladı... Geçen hafta oynanan Karabük-G.Saray maçındaki kararları sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin hedef tahtasına oturttuğu Cüneyt Çakır dinlendirildi. Bu karar F.Bahçe cephesinde çok büyük bir tepkiyle karşılandı.



İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Çakır, 14. haftada oynanan Antalya- F.Bahçe maçında Sarı-Lacivertliler'in büyük tepkisini çeken kararlara imza atmıştı. Moussa Sow'un golünü iptal eden Çakır, iddialara göre F.Bahçe'nin en az iki penaltısını vermemişti. Maç sonrası Sarı-Lacivertli yönetimin büyük tepkisine rağmen MHK, bir sonraki hafta Çakır'ı Adana- Kayseri maçında görevlendirmişti. F.Bahçe yönetimi, "G.Saray konuşunca Çakır dinlendiriliyor. Bizim canımız yanınca neden aynı duyarlılık gösterilmiyor" diyerek MHK'ya isyan bayrağı açtı.