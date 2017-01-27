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da rekor: 1 milyon 32 bin TL

Cezada rekor: 1 milyon 32 bin TL
Başakşehir maçnda sportmenliğe ayrıkı davranışlar nedeniyle toplam 235 bin TL alan son 50 günde kesilen ceza 1 milyon 32 bin TL oldu. Fenerbahçe tarihinin en ağır para cezası oldığı sezonu yaşarken ligin bitimine daha 16 haftanın olması da dikkat çeken unsur.
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