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Çalımbay: Eto’o konusu kapandı

Eto’o’nun takımda kalacağını açıkladı

Çalımbay: Eto’o konusu kapandı
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

TRANSFERİ DURDURDUK
Çalımbay, " Yaptığımız 3 transfer var. Bunların yanına 1-2 oyuncuyu katmak istiyoruz ama istediğimiz gibi olmayınca transferi durdurduk" dedi.
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