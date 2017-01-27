Çalımbay: Eto’o konusu kapandı

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.



TRANSFERİ DURDURDUK

Çalımbay, " Yaptığımız 3 transfer var. Bunların yanına 1-2 oyuncuyu katmak istiyoruz ama istediğimiz gibi olmayınca transferi durdurduk" dedi.