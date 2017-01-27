Başkan Yıldırım fena bombalayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarın yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısında MHK ve TFF ile ilgili önemli açıklamalar yapacağı belirtildi. Başkan Yıldırım'ın Adanaspor maçı sonrası hakem hataları nedeniyle yaptığı açıklamaları genişleterek ciddi beyanatlarda bulunacağı ve konuşmayı uzun tutucağı ifade edildi.