Bakkal: Tek hedefim şampiyon olmak

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin kırmızı- beyazlı takımı şampiyon yapmak olduğunu söyledi. Bakkal, "Hedefimiz hemen hemen her maçı kazanmak ve olabildiğince çabuk bu işi bitirmek" ifadesini kullandı.