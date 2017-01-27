Yol Durumu
  1. Williams’lar ve Federer finalde
  2. ‘VAR’ pilot liglerde test edilmeli

Bakkal: Tek hedefim şampiyon olmak

Bakkal: Tek hedefim şampiyon olmak
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin kırmızı- beyazlı takımı şampiyon yapmak olduğunu söyledi. Bakkal, "Hedefimiz hemen hemen her maçı kazanmak ve olabildiğince çabuk bu işi bitirmek" ifadesini kullandı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar