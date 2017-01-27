Ali Şen: Bir düdükle bitiriyorlar

Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, hakem hataları ve cezalarla ilgili açıklamalar yaptı. Şen, "Aziz Yıldırım 19 yıldır başkan. Milyonlarca euro yatırım yapıyorsunuz, hakem bir düdüğüyle yatırımızını alt üst ediyor. Avrupa'daki hakemler bizden de beter. MHK başkanımız Yusuf Namoğlu herkesten fazla üzülüyordur ama hakemlere sahip çıkmak zorunda" dedi.