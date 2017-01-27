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41 puandayken gittim 41 puanda geldim

Sağlık kontrolünden geçen Ersan, “41 puandayken gittim. 41 puanda geldim” dedi

41 puandayken gittim 41 puanda geldim
Yuvaya geri dönen tepeden tırnağa kadar sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş kulübü ise oyuncu için kulübüne kiralama bedeli ödenmeyeceğini, Ersan'a ise 2. yarıda 400 bin Euro verileceğini açıkladı.

ANTRENMANA ÇIKTI
Ersan, "Beşiktaş'tan ayrıldığımda takım 41 puandaydı, şimdi yine 41 puanda." dedi. Tecrübeli oyuncu dün takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
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