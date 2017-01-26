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Ve yarı finalist

İspanyol raket, Raonic’i de eleyip yoluna devam etti

Ve Rafael Nadal yarı finalist
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Biri Avustralya Açık'ta olmak üzere 14 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle maçı kazanmayı başardı. Nadal bu galibiyetiyle, 2014 Fransa Açık şampiyonluğundan sonra ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale yükseldi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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