Ve Rafael Nadal yarı finalist

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Biri Avustralya Açık'ta olmak üzere 14 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle maçı kazanmayı başardı. Nadal bu galibiyetiyle, 2014 Fransa Açık şampiyonluğundan sonra ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale yükseldi.