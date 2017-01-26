Türk derbisi Efes’in

THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes evinde karşılaştığı Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup ederek play-off'a kalma umudunu sürdürdü. 1. ve 2. periyotta büyük çekişme vardı. Anadolu Efes 10- 0'lık seriyle devreye 42-38 önde girdi. 2. yarının başında Daçka öne geçse de Efes tekrar üstünlüğü ele aldı. Son periyoda 64-56 önde giren Lacivert-Beyazlılar farkın 1'e inmesine izin verse de maçı 93-81 kazanarak ilk 8 için çok önemli bir galibiyete imza attı.