Türk derbisi Efes’in

THY Euroleague'in 19.haftasında Anadolu Efesevinde karşılaştığı DarüşşafakaDoğuş'u 93-81 mağlupederek play-off'a kalmaumudunu sürdürdü. 1. ve2. periyotta büyük çekişmevardı. Anadolu Efes 10-0'lık seriyle devreye 42-38önde girdi. 2. yarının başındaDaçka öne geçse deEfes tekrar üstünlüğü elealdı. Son periyoda 64-56önde giren Lacivert-Beyazlılarfarkın 1'e inmesine izinverse de maçı 93-81 kazanarakilk 8 için çok önemli birgalibiyete imza attı.
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