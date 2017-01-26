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Topal için seferberlik

Topal için seferberlik
'ın Kayseri deplasmanında forma giyip giymeyeceği kesinlik kazanmadı. Milli futbolcu 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlarsa Kayseri deplasmanına götürülmesi planlanıyor. Ancak bu bile risk teşkil ediyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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