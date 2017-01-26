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Suk Porto’ya geri dönüyor

Suk Porto’ya geri dönüyor
Sezon başında Porto'dan büyük umutlarla kiralanmasına rağmen bekleneni veremeyen 'la yollar ayrılıyor. Dün Başkan Muharrem Usta ile görüşen Koreli futbolcunun tekrar Porto'ya döneceği öğrenildi. Portekizli kulübü, Trabzon'dan gelen talebi kabul etti.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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