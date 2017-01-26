Martinez&Tolgay seferberliği

Rodallega’yı bitiren Bordo-Mavili yönetim şimdi de Martinez ve Tolgay’a odaklandı. 2 yıldız için görüşmeler sürüyor. Martinez için Torino'yla pazarlıklar kıran kırana geçiyor. Listedeki diğer isim olan Tolgay'ın transferinde de gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor transferde dur durak bilmiyor... Bordo-Mavili yöneticiler devre arasında yaptıkları 5 transferle yetinmezken orta saha ve hücum hattını güçlendirme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Akhisar'dan Rodallega'yı alarak forvetteki krizi sona erdiren Trabzonspor bu kez gözünü Torino'da oynayan Martinez ve BeşiktaşlıTolgay Arslan'a çevirdi. Forvet arkası ve kanat forvet olarak oynayabilen Josef Martinez için resmi teklif yapan Bordo-Mavili yönetim yıldız oyuncuyu büyük ölçüde ikna etmeyi başardı. Torino'da fazla forma şansı bulamadığı için rahatsız olan Martinez'in sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması için İtalyan kulübüyle görüşme üstüne görüşme yapılıyor.
GÖRÜŞME ÜSTÜNE GÖRÜŞME YAPILIYOR Trabzonspor Tolgay'ın transferinde de görüşmelerini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun, "Kulübümünvereceğe kararasaygılıyım" şeklinde açıklama yapmasının ardından temaslarını hızlandıran Bordo-Mavili yönetim, Beşiktaş'ı ikna etme savaşı veriyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Şenol Güneş'le bir görüşme yaptığı ve Tolgay'ın durumunu sorduğu öğrenildi. Güneş'in kararı yönetime bırakmasının ardından 2 kulüp yöneticiler düzeyinde görüşmelerini sürdürüyor.
MARTİNEZ'DEN YEŞİL IŞIK
Torıno'da fazla şans bulamayan Martinez, Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Bordo-Mavili kulübün kendisine yaptığı teklifi kabul eden yıldız futbolcu 2 kulüp arasında yapılan görüşmeleri takip ediyor. Bu transferin kaderi birkaç gün içinde netlik kazanacak.
YANAL'DANTEŞEKKÜR
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın yapılan transferlerden dolayı çok memnun olduğu öğrenildi. Yönetime teşekkür eden tecrübeli hocanın kadroda alternatifi arttı.
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