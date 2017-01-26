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Kartal galibiyetle bitirdi

Kartal galibiyetle bitirdi
FIBA E Grubu 14. ve son haftasında , Alman ekibi MHP Riesen'i 88-85 yendi. Bu arada Basketbol Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda Fransa'nın Gravelines takımını 87-77 Demir İnşaat, grubunu lider bitirdi ve son 16'ya kaldı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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