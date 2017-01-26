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İsteyen çok teklif yok!

İsteyen çok teklif yok!
Advocaat'ın kadro dışı bıraktığı ve Emenike'nin yanı sıra Stoch için henüz kulübe resmi bir teklifin ulaşmadığı öğrenildi. Üç oyuncu için de aracıların nabız yokladığı ancak oyuncuların yüksek ücretleri nedeniyle tekliflerin resmiyete dökülmediği bildirildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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