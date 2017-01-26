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Güle güle Avni Aker!

, ’na bugün Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçıyla veda edecek... 16.00’daki A2 naklen yayınlayacak

Güle güle Avni Aker!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Grupta hiçbir iddiası kalmayan Bordo- Mavililer, formalite maçıyla Avni Aker Stadyumu'na veda edecek. Ersun Yanal'ın bu maçta daha çok yedek oyunculara şans vermesi beklenirken, yeni transfer Hugo Rodallega'nın kadroda olup olmayaca ğı ise netlik kazanmadı. Dün Trabzon'a giden ve takımla birlikte ilk kez idmana çıkan Kolombiyalı golcünün gelişi takımda moralleri yükseltti. Taraftarların Avni Aker'e veda maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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