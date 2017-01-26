Güle güle Avni Aker!

Trabzonspor, Ziraat TürkiyeKupası'nda bugün AtikerKonyaspor'u konuk edecek. Gruptahiçbir iddiası kalmayan Bordo-Mavililer, formalite maçıylaAvni Aker Stadyumu'naveda edecek. Ersun Yanal'ın bumaçta daha çok yedek oyuncularaşans vermesi beklenirken, yenitransfer Hugo Rodallega'nınkadroda olup olmayacağı ise netlikkazanmadı. Dün Trabzon'a gidenve takımla birlikte ilk kez idmanaçıkan Kolombiyalı golcünün gelişitakımda moralleri yükseltti. TaraftarlarınAvni Aker'e veda maçınayoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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