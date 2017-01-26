Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Galatasaray Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı. Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.

Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde Fenerbahçe 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.