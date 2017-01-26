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'den inanılmaz geri dönüş

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında oynanan Türk derbisinde sahasında Odeabank'ı 85-80 yendi.

Fenerbahçeden inanılmaz geri dönüş

Ülker Sport Arena'da maçın büyük bölümünü domine eden Odeabank farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkardı. Ancak sarı-lacivertliler pes etmedi ve Obradovic'in ekibi inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak bitime 2 buçuk dakika kala maçta ilk kez öne geçti.

Karşılıklı basketlerle kafa kafaya giden son bölümde 22 saniye kala 4 sayı öne geçti ve skor avantajını koruyarak sahadan 85-80 galip ayrıldı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 22:49
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