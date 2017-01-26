Yol Durumu
  1. Beşiktaşlı futbolcuları taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
  2. Salih için iyi oldu

Dilmen linç kampanyası başlatanlara dersini verdi

Yeni referandumu için sosyal medyadan 'Evet' kampanyası başlatan , kendisine ve 'Evet' diyen ünlülere linç kampanyası başlatan güruha dersini verdi.

Dilmen linç kampanyası başlatanlara dersini verdi

'in başlattığı kampanya bir anda gündem oldu. Ancak bazı çevreler Rıdvan Dilmen'in güçlü ülke vurgusunu hazmedemedi. Dilmen neden evet diyeceğini ve kampanyayı neden başlattığını SABAH'a açıkladı.

GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR
RIDVAN DİLMEN: Cumhuriyet ve Atatürk kimsenin tekelinde değildir, 80 milyona aittir. Bugün önümüzde duran görev cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi geliştirmektir. Birliğimiz ve ülkemizi korumanın tek yolu budur. Bugün bütün yurttaşlarımızın önceliği yurtseverlik olmalıdır. Bunun için güçlü bir liderliğe, güçlü bir cumhuriyete ve gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bunları vizyonuyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'da görüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum.

'FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM'
mızda belli önemli maddeleri inceledim. Ülkem için iyi olacağını düşündüm. Bu tamamen kendi fikrimdir. Farklı görüşlere de saygılıyım. Ama hiç kimse bu durum üzerinden birbirini düşman görmemelidir, düşmanlık üretmemelidir. Herkesi, beni de dahil eleştirebilirler, fikirlerimi eleştirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Demokratik bir ülkedeyiz. Herkes zaten sandığa gidecek, kendi fikrini beyan edecek. Herkes de herkesin fikrine saygı duyacaktır. Daha güçlü Türkiye için herkes özgür şekilde oyunu kullanacaktır. Mahalle baskısı ve tehdide demokraside yer yoktur.
Etiketler: ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe 12:08
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (12 yorum)
ARTEN ARTEN

BU ZİHNİYET KENDİ DÜŞÜNCESİNİ TANIMAYANA DÜŞMAN GÖZÜYLE BAKIYOR,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2017 21:31
fblı fblı

yanındayız rıdvan abı sonuna kadar herkes konusur sadık basına gıder evet basarız..bu ulke neler atlatıg mıllet artık uyandı chp hdp ıstedıgı kadar hayır desın bu mıllet hersey goruyor ..uyandı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 26.01.2017 20:20
turgay turgay

chpkk dan kurtulacaz sistem değişikliğine evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır1
cevapla 26.01.2017 17:34
&#199;ETİNER ÇETİNER

EVET...............EVET....................EVET

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır1
cevapla 26.01.2017 17:34
murat murat

sayın Rıdvan dilmen sizin düşüncelerinize katılıyorum bende evet diyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır1
cevapla 26.01.2017 17:33
Haberin tüm yorumlarını okuyun (12 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar