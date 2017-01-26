Dilmen linç kampanyası başlatanlara dersini verdi

Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanya bir anda gündem oldu. Ancak bazı çevreler Rıdvan Dilmen'in güçlü ülke vurgusunu hazmedemedi. Dilmen neden evet diyeceğini ve kampanyayı neden başlattığını SABAH'a açıkladı.
GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYAÇ VAR
RIDVAN DİLMEN: Cumhuriyet ve Atatürk kimsenin tekelinde değildir, 80 milyona aittir. Bugün önümüzde duran görev cumhuriyetimizi güçlendirmek, demokrasimizi geliştirmektir. Birliğimiz ve ülkemizi korumanın tek yolu budur. Bugün bütün yurttaşlarımızın önceliği yurtseverlik olmalıdır. Bunun için güçlü bir liderliğe, güçlü bir cumhuriyete ve gelişmiş bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bunları vizyonuyla, yaptıklarıyla, insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'da görüyorum. Atatürk'ün Cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum.
'FARKLI GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM'
Anayasamızda belli önemli maddeleri inceledim. Ülkem için iyi olacağını düşündüm. Bu tamamen kendi fikrimdir. Farklı görüşlere de saygılıyım. Ama hiç kimse bu durum üzerinden birbirini düşman görmemelidir, düşmanlık üretmemelidir. Herkesi, beni de dahil eleştirebilirler, fikirlerimi eleştirebilirler Ama Atatürk sevgimi ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Demokratik bir ülkedeyiz. Herkes zaten sandığa gidecek, kendi fikrini beyan edecek. Herkes de herkesin fikrine saygı duyacaktır. Daha güçlü Türkiye için herkes özgür şekilde oyunu kullanacaktır. Mahalle baskısı ve tehdide demokraside yer yoktur.
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BU ZİHNİYET KENDİ DÜŞÜNCESİNİ TANIMAYANA DÜŞMAN GÖZÜYLE BAKIYOR,
yanındayız rıdvan abı sonuna kadar herkes konusur sadık basına gıder evet basarız..bu ulke neler atlatıg mıllet artık uyandı chp hdp ıstedıgı kadar hayır desın bu mıllet hersey goruyor ..uyandı
chpkk dan kurtulacaz sistem değişikliğine evet
EVET...............EVET....................EVET
sayın Rıdvan dilmen sizin düşüncelerinize katılıyorum bende evet diyorum
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